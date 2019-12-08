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Shell Wi’den görkemli açılış…

Kuzey Kıbrıs’ın incisi Girne’ye yeni bir soluk getiren Shell Wi Fish Restaurant yoğun davetli katılımı eşliğinde açılışını gerçekleştirdi.

08 Aralık 2019 Pazar 16:00
Shell Wi’den görkemli açılış…

Kuzey Kıbrıs’ın incisi Girne’ye yeni bir soluk getiren Shell Wi Fish Restaurant yoğun davetli katılımı eşliğinde açılışını gerçekleştirdi…

Bu muhteşem açılışta birbirinden ünlü isimler de yerini almayı ihmal etmedi…

Açılışta siyasetten cemiyet hayatına kadar birbirinden ünlü isimler yerini aldı…

Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, milletvekilleri ve çok sayıda seçkin davetli topluluğu katıldı…

Eşsiz denize sıfır ambiansı ve şık dekoruyla, hiçbir yerde olmayan soğuk-sıcak mezeleri ve balık çeşitleriyle Shell Wi Fish Restaurant Girne lezzet dünyasına apayrı bir soluk katacak…

Açılışın ev sahipliğini yapan başarılı iş insanları Özge-Halil Falyalı çifti bu özel açılışta konuklarla yakından ilgilendi…

Shell Wi Fish Restaurant açılışında davetlilere çok zengin bir ağırlama yapıldı…

“Kıbrıs’ın en iddialı balık restoranı!” sloganı ile hizmet vermeye başlayan Shell Wi Fish Restaurant kısa sürede herkesin büyük beğenisini kazandı…

Açılışa katılan misafirler Shell Wi Fish Restaurant’ın eşsiz menüsünün tadına doyamadılar…

Özellikle Kıbrıs cemiyet hayatının önde gelen isimleri bu açılışta şıklıkları ile göz doldurdu…

Birçok iş insanı da bu özel açılışa yoğun ilgi gösterdi…

Açılışta sunulan keman resitali davetlilerden tam not aldı…

Açılış kurdelesini kesen Başbakan Ersin Tatar bu yatırımı gerçekleştiren Özge-Halil Falyalı çiftine bu şık işletmenin bol kazanç getirmesini temenni etti…

Anahtar Kelimeler:
Shell Wi
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