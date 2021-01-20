Sibel Siber: Aşı olduk diye rehavete kapılmayalım!

Eski Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber, koronavirüs aşı olanlara rehavete kapılıp tedbiri elden bırakmama çağrısı yaptı.

AÇIKLAMA ŞÖYLE;

DİKKAT: Aşı olduk diye lütfen rehavete kapılmayalım. Maske mesafe kuralını bırakmayalım. Çünkü maalesef tek doz aşı bizi hastalıktan korumuyor. En yaygın aşılamayı yapan İsrail’de, (2 Milyon kişiye1. doz, 400.000 kişiye ikinci doz aşı yapıldı) İsrail Sağlık Bakanlığı bugün açıklama yaptı ve ilk aşılamadan sonra yeterli koruyucu antikorların oluşmadığını ancak ikinci dozdan sonra koruyuculuğun başladığını belirtti. O nedenle temkinli olalım.