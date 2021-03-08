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Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

08 Mart 2021 Pazartesi 11:04
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Sibel Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Sibel Tatar mesajında;

‘08 Mart 1857′ de New York’ da 120 fabrika işçisi kadının “ Eşit işe Eşit Ücret” diyerek başladıkları hak arayışı mücadelesinde çıkan yangında çok acı bir şekilde yanarak ölmeleri; 08 Mart 1908′ de New York’ da kadınların sendikal haklarını ve oy haklarını talep ettikleri miting;

08 Mart 1917 ‘ de Rusya’ da kadın yürüyüşü ve grevleri gibi bir çok kadınının mücadeleleri hatta bu yolda hayatlarını kaybetmeleri sonucunda kazanılmış bir gündür 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bu sebepledir ki bu gün başta ülkemizde olmak üzere dünyada kadının halen var olan sorunlarının ( şiddet, tecavüz, cam tavan vs ) durup düşünüleceği ve bu sorunlar için ne yapıyoruzun değerlendirileceği gündür. Bazılarımızın kadın olarak hiçbir sorunu olmayabilir…fakat bu bir diğerimiz için mücadele etmeyeceğiz demek değildir. Hep birlikte cinsiyet ayırımcılığının son bulduğu günlere doğru mücadele edeceğiz. Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutu olsun.’
        
        

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