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Sibel Tatar: “Çocuklara yeni yıl neşesini yaşatmak istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün sponsor olduğu Next Generation Inner Wheel Kulübü’nün Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte, “Yeni Yıl Dilek Ağacı” projesi kapsamında yaptığı okul ziyaretleri çerçevesinde Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek çocuklar için hazırlanan yeni yıl hediyelerini verdi.

31 Aralık 2021 Cuma 10:22
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Sibel Tatar: “Çocuklara yeni yıl neşesini yaşatmak istiyoruz”
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Sibel Tatar yaptığı konuşmada, 4 yıldır her yılbaşı gerçekleştirdikleri çocuklar için “Dilek Ağacı” projesinin bu yıl da, Next Generation Inner Wheel Kulübü tarafından Çağlayan Çocuk Yuvası’nda gerçekleştiğini belirtti.

Dilek Ağacı Projesi ile çocuklara yeni yıl dileklerinin sorulduğunu ve bu dileklerinin gerçekleştirmesinin sağlandığını dile getiren Sibel Tatar, “Amacımız çocuklara yeni yıl neşesi yaşatmaktır” dedi.

Çocuklarla sohbet eden Sibel Tatar, “Yeni yılda hem eğlenelim hem de çalışalım” diyerek yeni yılı kutladı.

Çağlayan Çocuk Yuvası yetkilileri ise, başta Sibel Tatar olmak üzere Inner Wheel Kulübü’ne ve organizasyonda emeği geçenlere çocuklara yönelik yapılan böyle güzel ve anlamlı organizasyondan dolayı teşekkür etti.

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