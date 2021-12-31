Sibel Tatar: “Çocuklara yeni yıl neşesini yaşatmak istiyoruz”

Sibel Tatar yaptığı konuşmada, 4 yıldır her yılbaşı gerçekleştirdikleri çocuklar için “Dilek Ağacı” projesinin bu yıl da, Next Generation Inner Wheel Kulübü tarafından Çağlayan Çocuk Yuvası’nda gerçekleştiğini belirtti.

Dilek Ağacı Projesi ile çocuklara yeni yıl dileklerinin sorulduğunu ve bu dileklerinin gerçekleştirmesinin sağlandığını dile getiren Sibel Tatar, “Amacımız çocuklara yeni yıl neşesi yaşatmaktır” dedi.

Çocuklarla sohbet eden Sibel Tatar, “Yeni yılda hem eğlenelim hem de çalışalım” diyerek yeni yılı kutladı.

Çağlayan Çocuk Yuvası yetkilileri ise, başta Sibel Tatar olmak üzere Inner Wheel Kulübü’ne ve organizasyonda emeği geçenlere çocuklara yönelik yapılan böyle güzel ve anlamlı organizasyondan dolayı teşekkür etti.