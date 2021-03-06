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SİBEL TATAR: “SALGIN SÜRECİ, SAĞLIĞIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA BİZLERE HATIRLATTI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yeşilay Haftası’’ dolayısıyla Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’ni ziyaret ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tatar, dernek çalışan ve yöneticileriyle sohbet ederek, fikir alış verişinde bulundu. 

06 Mart 2021 Cumartesi 10:55
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SİBEL TATAR: “SALGIN SÜRECİ, SAĞLIĞIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA BİZLERE HATIRLATTI”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar’a, Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’ni ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Komiteler Üst Genel Koordinatörü ve Başdanışmanı Prof. Dr. Tülen Saner eşlik etti.

Sibel Tatar, ziyarette gerçekleştirdiği konuşmada, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan “Yeşilay Haftası’’ nedeniyle Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret ederek derneğin çalışmalarını yakinen gözlemleyip çalışanlarla tanışma fırsatı bulmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“COVID 19, BAĞIMLILARDA DAHA AĞIR SEYREDİYOR”

Covid 19 salgınıyla sağlık olgusunun ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Sibel Tatar, Covid 19’un özellikle tütün, alkol ve madde bağımlılarında ağır seyrettiğinin altını çizerek, içerisinde bulunulan sıkıntılı dönemde, madde bağımlılığı hususunda farkındalık yaratılmasının gerekliliğine işaret etti.

Yaşanmakta olan pandeminin gerek kamu sağlığı, gerekse ekonomik açıdan yarattığı olumsuz tablo nedeniyle bazı bağımlılıkların artıp teknoloji bağımlılığı gibi yeni davranışsal bağımlılıklar ortaya çıkardığını ifade eden Sibel Tatar, büyük bir toplumsal sorumlulukla bu süreçte vazifelerine devam eden Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği çalışan ve yöneticilerine teşekkür etti.

“DERNEK, ÖNEMLİ BİR MİSYONU YERİNE GETİRİYOR”

Sigara, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlılığı alanında da bilgilendirici çalışmalar yürüten Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Türkiye Cumhuriyeti Kızılayı’nın katkılarıyla yaklaşık 2 yıl önce hayata geçtiğini kaydeden Sibel Tatar, merkezin KKTC’de önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkat çekti.

Derneğin toplum için yürüttüğü çalışmaların oldukça değerli olduğunu söyleyen Sibel Tatar, “Bu toplumda olmazsa olmazımızsınız” dedi.

SİBEL TATAR’DAN “DERNEĞE DANIŞIN” ÇAĞRISI!

İhtiyaç hisseden her bireyin tereddüt etmeden Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne danışması çağrısında bulunan Sibel Tatar, davranış ve madde bağımlılığın ileride çok daha büyük sorunlara sebebiyet verebileceği uyarısında bulundu.

SİBEL TATAR, EMİNE ERDOĞAN’IN HEDİYE ETTİĞİ MASKEYİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Covid 19 salgınıyla ilgili farkındalık yaratılmasının önemine dikkat çekerek, özellikle maske kullanımı, mesafe ve hijyen konularında uzmanların görüşlerine riayet edilmesi gerektiğini kaydetti. 

Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’ni ziyaretinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kendisine yeni yılda hediye ettiği maskeyi kullandı.

Anımsanacağı üzere, Sibel Tatar da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a Lefkara işi maske hediye etmişti.

ÇAMLIKÖYLÜ, SİBEL TATAR’A TEŞEKKÜR ETTİ

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü de Sibel Tatar’ın Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’ni ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu kaydederek, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dernek olarak en büyük hedeflerinden birinin sağlıklı nesiller yetişmesine fayda sağlamak olduğunu kaydeden Çamlıköylü, “Yeşilay Haftası’’ dolayısıyla Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’ni ziyaret etmesinden ötürü Sibel Tatar’a teşekkür etti.

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