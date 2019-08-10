Siber Akıncı-Anastasiadis görüşmesinin değerlendirdi

Meclis eski başkanı Dr. Sibel Siber 2018 yılında yaptığı bir açıklamayı bugün tekrar paylaştı. Yaptığı paylaşımla dünkü liderler görüşmesini yorumlayan Siber, ""Son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki Rum liderliği 50 yıldır sürdürdüğü sonuçsuz müzakerelere devam etmekten yana olan tavrını sürdürüyor." dedi

Siber'in açıklaması şöyle:

"Son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki Rum liderliği 50 yıldır sürdürdüğü sonuçsuz müzakerelere devam etmekten yana olan tavrını sürdürüyor.

Yani aslında çözüm arzusu değil, müzakere etme arzusu var. Uluslararası toplumu da yanlarına alarak yıllardır korudukları bu pozisyonlarını sürdürmek istiyorlar.

1968-74 dönemi müzakere tutanaklarını okuduğunuzda ve şimdiki müzakere tutanakları ile karşılaştırdığınızda değişmeyen bu gerçeği hemen görürsünüz. Kıbrıslı Türkleri ortaklık devletinden attıklarından bu yana, Rum tarafı yarım asırdır dünyanın tanıdığı bir üniter devletin sahibidir. Ve...tamamen kendi iradesinin egemen olduğu üniter devlet modelinden hiçbir şekilde ödün vermek istememektedir."

(2 Ekim 2018'de yaptığım açıklama.)