Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

Siber Akıncı-Anastasiadis görüşmesinin değerlendirdi

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:24
Siber Akıncı-Anastasiadis görüşmesinin değerlendirdi

Meclis eski başkanı Dr. Sibel Siber 2018 yılında yaptığı bir açıklamayı bugün tekrar paylaştı. Yaptığı paylaşımla dünkü liderler görüşmesini yorumlayan Siber, ""Son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki Rum liderliği 50 yıldır sürdürdüğü sonuçsuz müzakerelere devam etmekten yana olan tavrını sürdürüyor." dedi

Siber'in açıklaması şöyle:

"Son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki Rum liderliği 50 yıldır sürdürdüğü sonuçsuz müzakerelere devam etmekten yana olan tavrını sürdürüyor.
Yani aslında çözüm arzusu değil, müzakere etme arzusu var. Uluslararası toplumu da yanlarına alarak yıllardır korudukları bu pozisyonlarını sürdürmek istiyorlar.
1968-74 dönemi müzakere tutanaklarını okuduğunuzda ve şimdiki müzakere tutanakları ile karşılaştırdığınızda değişmeyen bu gerçeği hemen görürsünüz. Kıbrıslı Türkleri ortaklık devletinden attıklarından bu yana, Rum tarafı yarım asırdır dünyanın tanıdığı bir üniter devletin sahibidir. Ve...tamamen kendi iradesinin egemen olduğu üniter devlet modelinden hiçbir şekilde ödün vermek istememektedir."
(2 Ekim 2018'de yaptığım açıklama.)

banner22
Anahtar Kelimeler:
SibelSiberHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramda otel dolulukları yüzde 75'e çıktı
Bayramda otel dolulukları yüzde 75'e çıktı
Sağlık Bakanı Pilli, Bayram Öncesi Kalkanlı Yaşam Evini Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Pilli, Bayram Öncesi Kalkanlı Yaşam Evini Ziyaret Etti
Meral Akıncı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 Akademik Yılı Kapaniş Töreninde Konuştu:
Meral Akıncı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 Akademik Yılı Kapaniş Töreninde Konuştu:

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim