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Siber ‘‘Aynı Masada Yarım Asır: Tutanaklar Ve Tanıklık” Kitabını Tanıtacak

Eski Meclis Başkanı  Sibel Siber kaleme aldığı “Aynı Masada Yarım Asır’’ isimli kitabının her şeyden önce sosyal, kültürel ve siyasal belleğe olumlu katkı yapacağına inandığını bildirdi.

13 Ekim 2019 Pazar 15:21
Siber ‘‘Aynı Masada Yarım Asır: Tutanaklar Ve Tanıklık” Kitabını Tanıtacak

 Siber, kitabıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizin toplumsal belleğini geleceğe taşıyamazsak, belleğimizi kaybetmeye mahkûm olacağız. Kuşkusuz; belleğini yitirmiş toplumlar da içerisinde bulunduğumuz bu bilgi çağında yok olmaya, maalesef mahkûmdurlar.” ifadelerini kullandı. 

Toplumların tarihinde yaşananların kayıt altına alınmaması, doğru ve gerçek bilgilerin arşivlenip gelecek nesillere aktarılmamasının, kirli bilginin yayılmasına neden olduğunu belirten Siber, günümüzde, tarihi gerçeklerden uzak bilgi paylaşımlarının, özellikle teknolojinin de verdiği olanaklarla hızla yayıldığını ve bu şekilde kayıt altına alındıkları için geleceğe de yanlış bilgilerle aktarıldığını ifade etti.

Kitabında müzakerelerin ilk 6 yılının (1968 – 1974) gizli oturum tutanaklarını, bugüne kadar hiç yayınlanmamış özel arşiv tutanaklarını ve son 6 yıldaki kişisel tanıklığını, yaşananlarla ilgili bazı bilinmeyenleri belgelerle ve kendi yorumlarıyla okuyuculara sunmaya çalıştığını anlatan Siber, 18 Ekim Cuma, saat 18.30’da Lefkoşa Merit Hotel’de kitabı halkla buluşturacağını sözlerine ekledi.

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