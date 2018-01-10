Siber, Besim ve Sennaroğlu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Dr. Filiz Besim’in kaleme aldığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yayınladığı Dr. Aydın Sennaroğlu’nun hayatının ve mesleki çalışmalarının anlatıldığı “Kıbrıslı Türklerin İlk Kadın Hekimi” isimli kitabın takdimi için Besim ve Sennaroğlu’nu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Siber kabuldeki konuşmasında, “Bu kitap, Kıbrıslı Türklerin en önemli kadın sembollerinden biri olan Aydın Sennaroğlu’nun yeni nesillere ve mesleğe yeni başlayacak olanlara anlatılması açısından önemli bir kaynak” dedi.

Bu tür kitapların toplum belleğini sıcak tuttuğunu, tarihin bilinmesinde önemli rol aldığını kaydeden Sibel Siber, Besim’i çalışmalarından ötürü kutladı, Sennaroğlu’na uzun ve sağlıklı bir ömür diledi