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Siber: "Engel, üretmek için bir engel değil"

Siber, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle Engelliler Federasyonu üyelerini kabul etti.

01 Aralık 2017 Cuma 16:18
Siber: "Engel, üretmek için bir engel değil"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle Engelliler Federasyonu üyelerini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, engellerinin sorunlarının gün nedeni ile dile getirme fırsatı bulduklarını belirtti ve sorunları içeren dosyayı Milletvekillerine iletmek üzere Başkan Siber’e takdim etti.

Siber’in genel seçimlerde aday olmamasının kendilerini üzdüğünü dile getiren Yücetürk, “Sizler gibi insanlara ihtiyacımız vardır” dedi.

Yücetürk ,engellilerin sorunlarını çözme adına iyisiyle kötüsüyle bugüne kadar  bir takım çalışmalar yapıldığını  ancak henüz çözülemeyen 14 maddeyi içeren sıkıntıları bulunduğunu söyledi.

Bu sorunlar içerisinde en ivedilikli olanların ise; engelli vatandaşların istihdamı, engelli çalışanların baremlerinde yükselme için yasal düzenleme ve kamu binaları başta olmak üzere engellilerin yaşamını kolaylaştıracak, erişim engellerinin ortadan kaldırılması olarak sıraladı.

Yücetürk, Meclisin diğer devlet kurumlarına göre engelli vatandaşlarının ulaşımı için her yönüyle örnek teşkil ettiğini ifade ederek, diğer kurumlardan da aynı hassasiyeti beklediklerini dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında yaşamda kaliteyi arttırmak için o ülkede yaşayan herkesin yaşam kalitesini yüksek tutmanın zorunlu olduğunu belirtti.

Siber, üretmek isteyen ancak engelinden dolayı üretime katılma şansı tanınmayan insanlarımıza fırsat yaratılmasınının önemine işaret ederek üretmenin mutluluk olduğunu, engelin üretmek için bir engel olmadığını söyledi.

Bu konuda Devlete ve Yerel Yönetimlere büyük görevler düştüğünü ifade eden Siber, ancak bu başarılırsa sokakta yüzü gülen insanlarıın olabileceğini belirtti.

Yapılacak bir çok icraatın mali külfet gerektirmediğini, yapılacak yasal düzenlemeler ile insanların mutluluğunun sağlanabileceğini vurgulayan Siber, seçimlerden sonra iktidara gelecek olan partilerin birinci önceliğinin insanı merkeze koyarak çalışmalar yürütmesi olduğunu söyledi.

Siber şöyle devam etti:

“Toplum olarak siyasetçiden gerçek anlamda ne istediğimizi çok açık yüreklilikle ortaya koyarsak, siyaset de halkın talebine göre şekillenecektir. O yüzden engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak, o siyasi partinin programında ne derece öncelikli olduğu sizler tarafından sorgulanacak ve takp edilecektir. Sivil toluma  bu anlamda büyük görev düşüyor. Çünkü sivil toplum farkındalık yaratır ve sorunları ortaya koyar.”

Konuşmasında seçimde yarışacak olan engelli Milletvekili adaylarına da başarılar dileyen Siber, “Meclis Engel Değildir” projesi çerçvesinde Meclisin Genel Kurul Salonu da dahil tüm birimlerine engelli vatandaşların kolayca erişminin sağlandığını anımsattı ve bu çalışmaların yapılmamış olması durumunda seçilecek engelli milletvekillerinin Mecliste çalışma yürütmesinin çok olacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 01.12.2017 17:33
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