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Siber: "Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayma girişimi"

siber: “Rum lider, tüm dünyaya, aslında nasıl bir çözüm arzuladığı mesajını gayet açık verdi. Anastasiadis, ‘sıfır garanti’ isteğini, Roma Zirvesi’nde ortak mutabakata çevirdi”

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:34
Siber: "Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayma girişimi"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, çözüm arzusunu her fırsatta dile getiren Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, özellikle seçime giderken tüm dünyaya aslında nasıl bir çözüm arzuladığı mesajını gayet açık verdiğini kaydederek, “Rum lider Anastasiadis, Crans Montana’da dile getirdiği ‘sıfır garanti’ isteğini, Roma Zirvesi’nde ortak mutabakata çevirmiştir. BM'nin, bölgede gerilimi artıran, çözümü sabote eden, Kıbrıslı Türklerin haklarını hiçe sayan  bu tür  art niyet taşıyan tek taraflı Rum girişimlerine ve mutabakatlara gerekli hassasiyeti göstereceğine inanır, Rum lidere bu girişimleri engelleme çağrısında bulunmasını ümit ve arzu ettiğimizi belirtmek isterim” dedi.

SİBER DENKTAŞ VE KÜÇÜK’Ü RAHMETLE ANDI

Meclis Başkanı Siber, yatığı yazılı açıklamada,  Kurucu Cumhurbaşkanı  Rauf  Raif  Denktaş  ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ölüm yıldönümlerinden dolayı rahmet ve  saygıyla andı.

Siber, Kıbrıs Türk halkının birlik ruhuyla ve değerli mücadele önderleriyle kendi kimliği ile varolma mücadelesi verdiğini ve geçmişin acılarının bir daha yaşanmayacağı adil bir çözüme ve çözüm müzakerelerine hep destek olduğunu kaydetti.

"KIBRISLI TÜRKLERİN HAK VE İRADESİ HİÇE SAYILIYOR..."

“Ama ne yazık ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, özellikle son yaşanan süreçte de görüldüğü gibi iki toplumun varlığına ve eşitliğe dayalı bir çözüm modelini benimsememiş ve müzakere sürecinin çökmesine neden olmuştur” diyen Siber, Rumların, müzakerelerin kopmasının esas nedeni olan “Kıbrıs Türk Halkının hak ve iradesini hiçe sayma” tutumunu her platformda sürdürmeye devam ettiklerini üzülerek gözlemlediklerini kaydetti.

"GARANTİLERİN TAMAMEN ORTADAN KALKACAĞI BİR ÇÖZÜME DESTEK VERİYOR"

Son olarak 10 Ocak’ta Roma'da, AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ndeki üye ülkelerin, Rum liderinin önerisiyle garantilerin tamamen ortadan kalkacağı bir çözüme destek yönündeki ortak mutabakata imza koyduklarını ifade  eden Siber, Kıbrıs’ta yaşayabilir ve adil bir çözüm arzuladığını her fırsatta ifade eden Avrupa Birliği’ne üye ülkeler tarafından, Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesini yansıtmayan bu tek taraflı karara imza atılmasının, adil olmadığı gibi güvensizliği derinleştirdiğini ve çözümsüzlüğe çanak tuttuğunu kaydetti.

"KIBRISLI TÜRKLERİN HAKLARINI YOK SAYMA GİRİŞİMİ"

Meclis Başkanı Siber şunları dile getirdi: 

“AB'ye üye ülkelerin, halkımızın garantiler konusundaki düşüncesini ve güvenlik endişesini dikkate almaksızın, temsiliyetimizin ve söz hakkımızın bulunmadığı platformlarda aldıkları yanlı kararlar kabul edilemez olup, AB ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. 

Diğer yandan GKRY, Yunanistan’la imzalayacağı ‘Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması’ ile deniz yetki alanlarını adanın tek sahibi gibi davranarak kendi lehlerine sınırlandırmayı hedeflemektedir. Bu durum, Kıbrıslı Türklerin bu alandaki haklarını tamamen yok sayma girişimidir.” 
 

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Ya Ya Ya Sibel Hanım 2018-01-15 14:58:52

Türkiye, Garanti Antlaşması'nın gerektirdiğini yerine getirdi mi ki Rum Garanti Anstlaşmasını kabul etsin, istesin? Türkiye, 1960 antlaşmalarından bulduğu hakla Kıbrısa geldi, ama bozulan anayasal düzeni yeniden tesis etmedi. Ve, Kıbrıs'ın %36 sini işgal ederek Kıbrıslı Türklere soykırım sürecini başlattı. Sibel hanım ya gerçeği bilmemekte veya en hafif deyim ile gerçeği çarpıtmaktadır. Yazık.

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