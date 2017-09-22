Tuğçe Ülkü Aydın

İnşaat Mühendisleri Odası ve Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası'nın birlikte düzenlediği “Geleceğe Güvenle Ulaştıralım Konferansı” başladı.

Lefkoşa Merit Otel’de bugün başlayan konferansta, “Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi Korunması ve Geleceğe Güvenle Taşınması” ve “Trafik ve Ulaştırma” konuları ele alınacak.

Konferansa, Cumhurbaşkanı vekili ve Meclis Başkanı Sibel Siber, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odası Birliği (KTMMOB) Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal katılarak birer konuşma yaptı.

Yarın da devam edecek konferansta konuyla ilgili uzmanlar ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

SİBER

Cumhurbaşkanı vekili Sibel Siber, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, konferansta ele alınacak iki konunun da önemine işaret ederek, sorunlara sadece eleştirel gözle bakılmasının yeterli olmadığını, sorunları çözmek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Geleceğe güvenle bakılabilmesi için, geçmişe sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Siber, geçmişe sahip çıkılarak, kayıt altına alınıp korunmasının önemine işaret etti.

Konferans sonunda çıkacak sonuçları yürütme erkinin elinde bulunduranların uygulamaya koyması gerektiğini ifade eden Siber, trafik konusunda da sorunların bir an önce çözümlenmesi gerektiğine değindi.

Konferansın topluma büyük katkı sağlayacağına inanç belirten Siber, “Kolektif çalışmalar her zaman başarıya götürür” dedi.

TALAT

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, iki sivil toplum örgütünün ortak çalışmasının önemine işaret ederek, iki odanın ortak çalışmasından, önemli sonuçlar çıkacağına inanç belirtti.

Türkiye ve Kıbrıs’ta bulunan tarihi eserlerin fazlalığına değinen Talat, ülkede tarihi eserlerin korunabilmesi konusunda çok iş olduğunu kaydetti.

Ülkedeki, özellikle Girne’deki trafik sorununa dikkat çeken Talat, konferanstan çıkacak sonuçların sorunlara ışık tutması temennisinde bulundu.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, konferansta ele alınacak iki konunun da çok önemli olduğuna vurgu yaparak, konferanstan çıkacak sonuçları merakla beklediğini kaydetti.

Siyasi parti ve hükümetlerin, ulaştırmanın, turizm ve kültürel mirasların doğru korunabilmesi için, doğru politikalar yürütmesi ve işin ehli kişilere vermesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Boşvermişlik kültürünü, artık siyasetten ve her yerden defetmek zorundayız” diye konuştu.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de konuşmasında, konferansta ele alınacak konuların çok önemli olduğunu vurgulayarak, konferansın sonuçlarının çok yararlı olacağına inanç belirtti.

Kültürel varlıkları gelecek nesillere emanetçi olarak koruyup taşımanın önemine işaret eden Özyiğit, trafik ve ulaşım konusunda önemli adımlar atılmasının gerekliliğini vurguladı.

HÜDAOĞLU

KTMMOB Başkanı Ahmet Hüdaoğlu da konuşmasında, konferansta ele alınacak konuların ülke için iki can alıcı nokta olduğunu belirterek, bu konuda iki odanın işbirliğinin önemini de vurguladı.

Konferansta bilimin ortak payda olmasının önemine işaret Hüdaoğlu, trafikte sistemin baştan aşağıya tartışılması gerektiğine inanç belirtti.

GÖKÇE

Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe de, sorunların evrenselliğine ve çözümlerinin önemine işaret etti.

Çözüm için yapılacak ortak çalışmaya dikkat çeken Gökçe, konferanstan çıkacak sonuçlardan herkesin yararlanabilmesi temennisinde bulundu.

AYSAL

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal da konuşmasında, Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası ile toplumsal ve mesleki her konuda işbirliği içinde çalıştıklarına dikkat çekerek, işbirliğinin yapılacak konferansla devam edeceğini söyledi.

Konferansta ele alınacak konularla ilgili bilim ışığında bir platform oluşturulduğunu ve konuların bu platformda tartışılarak, çözüm üretileceğini anlatan Aysal, trafik ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenlere değindi.

Açılış konuşmaları ardından sunumlara geçildi.

Konferansta bugün “Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi Korunması ve Geleceğe Güvenle Taşınması” yarın ise “Trafik ve Ulaştırma” konuları ele alınacak.