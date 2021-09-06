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Sıcak hava etkisini yitiriyor

Hava Durumu Raporu!

06 Eylül 2021 Pazartesi 08:53
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Sıcak hava etkisini yitiriyor

Meteoroloji Dairesi eski müdürü Fehmi Oktay, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'la Günaydın programında hava tahmin raporunu açıkladı...

Oktay, yarın iç kesimlerde kısa süreli yağış beklendiğini söyledi.

HAVA BÜGÜN NASIL OLACAK?

Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı ve az bulutlu geçecek..

Rüzgar Güney ve Batı'dan orta kuvvette esecek

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 36, sahillerde ise 32 derece dolaylarında olacak..

Anahtar Kelimeler:
Hava Durumu
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