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Sıcak süt veren işletmelere ödeme yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen Sıcak Süt Veren İşletmelere Yönelik Soğutucu Depo ve Sağım Sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında, işletmelere ödeme yapılıyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi 16:31
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Sıcak süt veren işletmelere ödeme yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen Sıcak Süt Veren İşletmelere Yönelik Soğutucu Depo ve Sağım Sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında, işletmelere ödeme yapılıyor.

Hayvancılık Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 2019-2020 yıllarında başvuru yapan ve başvurusu onaylanan 33 üreticiye toplamda 331.300 TL hibe verilecek.

Hibe programı kapsamında hak sahibi oldukları belirlenen üreticiler bağlı bulundukları köy veya ilçe kooperatiflerinden ödemelerini alabilirler.

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