Sıcak süt veren işletmelere ödeme yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen Sıcak Süt Veren İşletmelere Yönelik Soğutucu Depo ve Sağım Sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında, işletmelere ödeme yapılıyor.