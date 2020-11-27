Sıcaklık mevsim normallerinin altında

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

SAĞANAK BEKLENİYOR

Hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altında seyrederek kıyı şeridinde 17-19 derece, iç kesimlerde ise 18-19 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.