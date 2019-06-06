Sigara paketinden uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da tehlikeli sürüş yapan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Arsla Khaled dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru ozan Özder 2 Haziran’da saat 19.35 raddelerinde Ortaköy’de devriye gezen polis ekipleri tarafından DM 595 plakalı aracı ile tehlikeli sürüş yapan zanlı Arsla Khaled’in tehlikeli sürüş yapması üzerine takibe alındığını belirtti. Polis takip sırasında zanlının tasarrufunda bulunan vemaddeyi aracından dışarıya attığının tespit edildiğini ve aracın durdurularak zanlının tutuklandığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ancak halen daha ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılamadığını belirterek zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)