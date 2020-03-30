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Sıkıntıyı çözmek için değil, “yeniden seçilmek için” uğraştınız sadece!

Sıkıntıyı çözmek için değil, “yeniden seçilmek için” uğraştınız sadece!

30 Mart 2020 Pazartesi 10:13
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Sıkıntıyı çözmek için değil, “yeniden seçilmek için” uğraştınız sadece!

Sağlık Bakanı bu işi yapamıyor!

Niye yapamıyor?

Efendim Zeki Müren gibi konuşamıyor da ondan!

Bence çok düzgün yapıyor...

-*-*-

“Ama bizim kanalımıza bağlanmadı, açıklama yapmadı, sadece filan kanala yapıyor, böyle bakan olmaz!”...

“O’nun yerine filan yapsın, Ersin Tatar yerine de falan yapsın açıklamayı!”

Bu mu, bunlar mı bizim derdimiz?

-*-*-

Vaaaaaaaaay Ersin Tatar vaaaaaay niye atmıyorsun Serhat İncirli’yi işten?

Vaaaaaaaaay daha Kanal T’de program yapıyor!!!!

Bu da başka derdimiz!!!

-*-*-

Siz sağlığınıza bakın!

Çünkü bunlar değil bizim derdimiz!

-*-*-

Bizim derdimiz mi?

Bizim derdimiz hala gerçeği gizliyor olmak!

En büyük derdimiz!

Gerçi o gerçek çatır çatır vuruyor yüzümüze ya o da başka mesele!

-*-*-

Bizim derdimiz tedbir almıyor olmak değil!

Bizim derdimiz, “tedbir alamıyor” olmak!

-*-*-

Neden?

Çünkü sürekli talimat almaya alıştığımız için, tedbir alamıyoruz!

-*-*-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan başlayalım!

Bu ülkeyi biz mi yönetiyoruz Sayın Akıncı?

Aşırı milliyetçilik ve stratejik çıkarlar denen saçmalıklarla yönetilmiyor mu bu memleket?

Çıkın, anlatın!

-*-*-

Suyumuz olmayacak yarın!

Elektriğimiz de!

Gerçekleri konuşun lütfen!

Hamasetsiz ve seçim endişesiz!

-*-*-

Bunlar, hapishaneyle ilgili bile tedbir alamıyor!

Çünkü hala korkuyorlar!

Neden korkuyorlar?

Çünkü talimatla yargılanan talimatla tutuklananlar var!

-*-*-

Hapishaneye coronavirüs bir girerse!!!

Ama hayır; tedbir almayalım, ya kızarlarsa!!!

Bir sonraki seçim seçilme şansımız ortadan kalkmasın sakın!!!!

Aman Türkiye’deki bazı kişileri kızdırmayalım!

-*-*-

Kardeşim, tedbir tedbir tedbir!

Sosyal mesafe diyor tüm Dünya!

-*-*-

Tutukluları bırakın en azından!

“Hafifi suçları olanları” bırakın!

Geç kalacaksınız!

Meseleyi konuşmak bile istemiyorlar!

Neden?

Çünkü

Talimat var!

-*-*-

“Asla yoktur” mu diyeceksiniz?

Şaka bile değilsiniz!

Israrla ve inatla Türkiye’den bazı çevrelerin cezalandırmak istediği insanlar var hapishanede ve dışarıda!

Çekinmeyin, gizlemeyin!

-*-*-

Büyük kumarhane sahipleri ne diyor?

“Zamanı gelse de ödememiz gereken parayı ödemeyeceğiz!”

Neden böyle diyor?

Çünkü çok rahatlar!

Çünkü ödeyecekleri kadar ödemişler!

Sizi sallamıyorlar!

-*-*-

Peki, siz şu anda oturup da mesela Halil Falyalı’nın dediği gibi, “bu otelleri işletenlere neden toprağı satmayı öner miyorsunuz?”...

Ödemeyenin elinden niye almıyorsunuz?

-*-*-

Alın gerçeklere bir bakın:

Ekonomik olarak bağımlıyız.

Suyumuz yok!

Suda bile bağımlıyız!

Siyaseten göbekten bağımlıyız!

Dini açıdan maşaallah, inşallah ve evelallah bağımlıyız!

Askeri açıdan da bağımlıyız!

Ama pasaportlar Kıbrıs Cumhuriyeti!

En milliyetçide yoksa, torununda kesin vardır!

Salya, laşka, ısgarta bir durum!

Utanmamız gereken bir sistem!

-*-*-

Hepimiz yalancıyız!

Hepimiz fırsatçıyız!

Hepimiz sahtekarız!

Hepimiz çıkarcıyız!

Hepimiz gerçekleri gizleyen hipokratlarız!

-*-*-

Sormak istiyorum, Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli değil de, “her hangi bir başkası” olsaydı”, ne değişecekti?

Soruyorum, şu anda Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli değil de, “aklınızdaki bir isim” olsaydı ne olacaktı?

Hastaneniz mi var?

Hala Sultan Camisi inşa edilirken, içinizden bir tek kişi, ama teki bir kişi çıkıp da “hayırceboyle” mi dedi?

Diyen üç beş vatandaşı zaten ya hain ya aykırı ya deli ilan etmediniz mi?

A.ılışıta değil miydiniz?

Üstelik o caminin inşaasını ayıptır hatırlatması ama teröristler!!! başlatmamış mıydı?

Neden hastane yapmadınız?

Haydi şimdi dua okuyun, namaz kılın da coronavirüs bulaşmasın!

Hepiniz utanın bence utanın!

Sahtekar korkaklar!

-*-*-

Haydi, atın Serhat İncirli’yi işten!

Atın, atın!

Bir daha program yapmasın!

KKTC’ye “psefto” diyorüstelik!

-*-*-

Sorıyorum!

Hava sahanız var mı?

Yok!

Söyleyin, gerçekleri söyleyin!

Korkmayın!

Biri diyor ki, THY’ye bu günler geçince asıl ihtiyacımız olacak!

Turist taşıyacak!

Maytap taşıyacak maytap!

Bakın bize bir uçak dolusu yardım da gönderdiler!

Üç meşke, altı cellabiya mı?

-*-*-

Şakasınız biliyor musunuz?

Şaka!

-*-*-

Gerçeği gizlemeyi siyaset saydınız!

Mustafa Akıncı’dan başlayarak, tümünüz de!

Sıkıntıyı çözmek için değil, “yeniden seçilmek için” uğraştınız sadece!

CTP mi?

En başta CTP var üzgünüm!

UBP mi?

Atatürk’ün adını bile sildiler onlar defterden!

Haydi, buyurun bir şeyler yapın!

Anahtar Kelimeler:
Serhat İncirli
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Nezire 2020-03-30 10:41:26

Yaşşa be Serhat oğlum nede güzel anlatmışsın şu yavru Tataristan'ı ! Ne yazmışsan yanlış yok,hepsi de doğru ama çok eksik var..Eline sağlık,kalemine sağlık Serhatım sağolasın..

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EK 2020-03-30 11:11:49

Doğruyu söyledin. Zaten her zaman doğru söylen ama bu yazıyla cami duvarına işedin, Allah yardımcın olsun.

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