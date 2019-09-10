Sıla ve Cemal mutluluğa ''evet'' dedi

Ülkemizin önde gelen işinsanlarından Ayşe- Mehmet Eziç çiftinin kızı Sıla Eziç ile GS Store Kıbrıs bayisi İnci- Akın Aktunç çiftinin oğlu Cemal Aktunç, uzun süre hafızalarda kalacak bir törenle dünya evine girdi.

Kendi alanlarında başarılı işlere imza atan Sıla- Cemal çiftinin düğünü de kusursuz bir organizasyonla Korineum Golf & Beach Resort’ta gerçekleşti.

Eziç ve Aktunç ailelerinin büyük gurur yaşadığı geceye, çok sayıda konuk da eşlik etti.

Başbakan Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy ve Lefkoşa Türk Belediye başkanı Mehmet Harmancı da gençlerin mutlu gecesinde yanlarında olan isimler arasında yer aldı.

Gençler, konuklarla tek tek ilgilenirken, anne babalar da misafirlerin düğün töreninden mutlu ayrılmaları için büyük çaba ortaya koydu.

Baba Mehmet Eziç’in nikah için alana gelin Sıla Eziç ile girdiği andan itibaren büyük bir coşku ve sevince ev sahipliği yapan tören, gece saat 02.00’ye kadar kusursuz bir organizasyon ve bitmeyen bir eğlence ile devam etti.