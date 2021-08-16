Sınıfı ne zaman geçeriz ki! Engellimize bile sahip çıkamazken…

Bu ülkede yaşamak zor ama belki de en zoru bu ülkede engelli olmak… Bir baba… Kan ağlıyor… Doğduğundan beri kucağında mamayla büyüttüğü oğlu şimdi 34 yaşında… Ona hala bebek gibi bakıyor… Üç kuruş parayla… Ve oğlunun engelli maaşı kesiliyor, çünkü vatandaş değil…Yer: KKTC…

Ayıp, yazık, günah!

KKTC bir türlü sosyal devlet olamadı. Ve de bu ülkede, engellilere destek olmak, onlara insanca yaşama hakkı vermek için hiçbir şey yapmadığımız bir yana ellerindeki hakları da alıyorsa, ne diyeyim…

Özetle, bu ülkede engelli bir çocuğun varsa, ya da engelliyse vay haline! Hele paran da yoksa… Tarifsiz acılarla, sorunlarla boğuşmak zorundasın! Tek başına!

Sosyal devlet olmak dedim ya… Halkına yaşam güvencesi vermek, işsizlere işsizlik yardımı, yaşlılara, engellilere ve fakirlere insanca yaşam şansı tanımak, hayatlarını kolaylaştırmak, ücret ödemeden sağlık ve eğitim haklarından yararlanmak gibi hakları yaratan devlet demek istiyorum yani…

Eeee bu işler buralarda pek kolay değil…Sosyal devlet olmak da… Sosyal haklar, demokrasiye, insana saygısı olan devletler ve hükümetler tarafından tanınır… Bunu başaran devletlerde, vatandaş siyasetçiye, kamu çalışanına kısacası devletine güvenir…

Benimki de ütopik olacak ama dünyanın en mutlu ülkelerinden Danimarka ile bir kıyas yapayım dedim… Orada insanların hayat güvencesi vardır. Parasız kalma, çoluğuna çocuğuna bakamama gibi bir derdi yoktur. Yaşlanınca beni kim bakacak, işsiz kalınca evimi nasıl geçindireceğim, çocuğumu nasıl okutacağım derdi de yoktur. Orada sınıf farkı yok, olsa da bunu hissetmezsiniz. Ekonomik sıkıntı da yok. Gelecek korkusu zaten yok.

Bir an hayal dünyasından çıkıp ülkemdeki insanları, yardıma muhtaçları düşününce üzülmemek elde değil…

Umarım bir gün, siyasilerin, ülkeyi yönetenlerin vicdanı sızlar, biraz kabuklarından çıkıp gerçekleri görürler. Örneğin İskandinav ülkelerinin nasıl sosyal devlet olduğunu öğrenip, paylaşma, ülkemizi sosyal devlet yapma yönünde ciddi adımlar atarlar.

Ama şimdi önümüzde daha önemli sorunlarımız var değil mi? Kurultaylar, erken seçimler, siyasi kaygılar, peşkeşler gibi… Kim takar sosyal devleti! Benimki de laf! Herkes kendi başının çaresine baksın… Burası KKTC! Engelsiz engelliler diyarı…Utanma, vicdan engelliler toprağı….