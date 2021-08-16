Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Kundakçı cezaevine gönderildi
Kundakçı cezaevine gönderildi
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Suçunu itiraf ettiler
Suçunu itiraf ettiler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Flaş Haber
Dikkat Aranıyorlar!
Kapat

Sınıfı ne zaman geçeriz ki! Engellimize bile sahip çıkamazken…

Gizem Özgeç'in bugünkü köşe yazısı...

16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:32
247 Okunma
Sınıfı ne zaman geçeriz ki! Engellimize bile sahip çıkamazken…

Bu ülkede yaşamak zor ama belki de en zoru bu ülkede engelli olmak… Bir baba… Kan ağlıyor… Doğduğundan beri kucağında mamayla büyüttüğü oğlu şimdi 34 yaşında… Ona hala bebek gibi bakıyor… Üç kuruş parayla… Ve oğlunun engelli maaşı kesiliyor, çünkü vatandaş değil…Yer: KKTC…
Ayıp, yazık, günah!
KKTC bir türlü sosyal devlet olamadı. Ve de bu ülkede, engellilere destek olmak, onlara insanca yaşama hakkı vermek için hiçbir şey yapmadığımız bir yana ellerindeki hakları da alıyorsa, ne diyeyim…
Özetle, bu ülkede engelli bir çocuğun varsa, ya da engelliyse vay haline! Hele paran da yoksa… Tarifsiz acılarla, sorunlarla boğuşmak zorundasın! Tek başına!
Sosyal devlet olmak dedim ya… Halkına yaşam güvencesi vermek,  işsizlere işsizlik yardımı, yaşlılara, engellilere ve fakirlere insanca yaşam şansı tanımak, hayatlarını kolaylaştırmak, ücret ödemeden sağlık ve eğitim haklarından yararlanmak gibi hakları yaratan devlet demek istiyorum yani… 
Eeee bu işler  buralarda pek kolay değil…Sosyal devlet olmak da… Sosyal haklar, demokrasiye, insana saygısı olan devletler ve hükümetler tarafından tanınır… Bunu başaran devletlerde, vatandaş siyasetçiye, kamu çalışanına kısacası devletine güvenir…
Benimki de ütopik olacak ama dünyanın en mutlu ülkelerinden Danimarka ile bir kıyas yapayım dedim…  Orada insanların hayat güvencesi vardır. Parasız kalma, çoluğuna çocuğuna bakamama gibi bir derdi yoktur. Yaşlanınca beni kim bakacak, işsiz kalınca evimi nasıl geçindireceğim, çocuğumu nasıl okutacağım derdi de yoktur. Orada sınıf farkı yok, olsa da bunu hissetmezsiniz. Ekonomik sıkıntı da yok. Gelecek korkusu zaten yok.
Bir an hayal dünyasından çıkıp ülkemdeki insanları, yardıma muhtaçları düşününce üzülmemek elde değil… 
Umarım bir gün, siyasilerin, ülkeyi yönetenlerin vicdanı sızlar, biraz kabuklarından çıkıp gerçekleri görürler. Örneğin İskandinav ülkelerinin nasıl sosyal devlet olduğunu öğrenip, paylaşma, ülkemizi sosyal devlet yapma yönünde ciddi adımlar atarlar.
Ama şimdi önümüzde  daha önemli sorunlarımız var değil mi? Kurultaylar, erken seçimler, siyasi kaygılar, peşkeşler gibi… Kim takar sosyal devleti! Benimki de laf! Herkes kendi başının çaresine baksın… Burası KKTC! Engelsiz engelliler diyarı…Utanma, vicdan engelliler toprağı….

Anahtar Kelimeler:
Gizem Özgeç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kime sahip çıkıyoruz? Kimi linç ediyoruz?
Kime sahip çıkıyoruz? Kimi linç ediyoruz?
Sahte Kimlikle Güneye Geçmeye Çalışan 2 Kişi Tutuklandı
Sahte Kimlikle Güneye Geçmeye Çalışan 2 Kişi Tutuklandı
Sigara izmaritleri en önemli yangın sebebi!
Sigara izmaritleri en önemli yangın sebebi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim