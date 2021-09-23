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Sınır kapılarından geçişlerde aşılı kişiler test yaptırmayacak

Sınır kapılarında, aşılı kişilere PCR ve antijen testi zorunluluğu kalktı. Aşısız kişilere ise 72 saatlik test zorunluluğu devam ediyor.

23 Eylül 2021 Perşembe 20:45
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Sınır kapılarından geçişlerde aşılı kişiler test yaptırmayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 2 Haziran’da yapmış olduğu görüşme kapsamında sınır kapılarının Koronavirüs önlemleri yenilendi. 

İki Toplumlu Sağlık Komitesi epidemiyolojik durumu değerlendirerek, geçiş noktalarında uygulanacak olan uygun seviyeyi belirledi.

Komite değerlendirmesine göre, 27 Eylül Pazartesi saat 08.00 itibariyle tüm geçiş noktalarında Koronavirüs önlemleri çerçevesinde ‘Seviye 2’nin uygulanmasına karar verildi.

Seviye 2 – Turuncu kategorisi şöyle:  

Tam aşılı kişiler için test gerekmeyecek.

Lise öğrencileri, Kato Pyrgos'ta ikamet eden ve bunun yerine 7 günlük bir antijen veya PCR testinin negatif olması gereken kişiler dışında aşılanmamış kişiler için 72 saatlik negatif antijen veya PCR testi ile geçiş yapabilecek.

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