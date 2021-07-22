"Sınır kapılarını kapatalım"

KKTC ve Türkiye'nin Maraş açılımı sonrasında Güney Kıbrıs'ta panik yaşanıyor..

Rum basını Ulusal Konsey toplantısında, BM Güvenlik Konseyi’ne başvurunun yanı sıra alınabilecek diğer “önlemlerin” de gündeme geldiğini yazdı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu konuda, sınır kapılarının üçüncü ülke vatandaşlarına kapatılması ve KKTC yetkililerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının iptal edilmesi önerilerini gündeme getirdiğini yazdı.

Gazete, Başsavcı Yorgos Savvidis’in tüm bu senaryoların hayata geçirilmesinde bazı zorluklar olduğuna dikkat çektiğini aktardı.

Habere göre Savvidis, sınır kapılarının kapatılmasının siyasi bir karar olacağı ve AB’nin onayını gerektireceği görüşünü dile getirirken “üçüncü ülke vatandaşlarının geçişlerinin yasaklanması konusunda ise, engellenemeyeceklerini” ifade etti.

Gazete, “ayrılıkçı davrananların seyahat belgelerinin ellerinden alınabileceğine dair görüş bulunduğunu ancak pasaportların iptal edilmesinin, vatandaşlık iptali anlamına gelmeyeceğini” de iddia etti.