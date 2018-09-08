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Sınır kapısında isyanı

Bir grup Pileli Türk dün öğleden sonra, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda eylem yaptı. Eylemciler evlerine gitmek için saatlerce beklemek istemediklerini belirterek Batı Kapısı’nın açılmasını istedi

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:35
Sınır kapısında isyanı

Pile halkı, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda yaşanan uzun kuyruklar ve bekleyişler sebebiyle sınır kapısında bir araya gelerek eylem düzenledi. Yaklaşık otuz kişinin katıldığı eylemde, vatandaşlar Beyaramudu Sınır Kapısı’nı bir saatliğine geçişlere kapadı. “Batı Kapısı açılsın” sloganlarının atıldığı eyleme Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’te katılarak destek verdi.

Edip: Yerel Yönetimlerle işbirliği yapılmalı

Eylemde konuşma yapan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, yaptıkları eylemin barışçıl bir eylem olduğunu fakat bundan sonra yapılacak eylemlerde barışçıl olunmayacağını söyledi. Geçişlerde yaşanılan sıkıntılardan sadece Pile halkının değil bölgede yaşayan bütün vatandaşların etkilendiğini söyleyen Edip, yapılan tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını söyledi.  Yerel Yönetimlerin  devlet tarafından görmezden gelindiğini belirten Edip, devlet tarafından görevlendirilen yetkililerin ne Pile muhtarıyla ne de Beyarmudu muhtarıyla görüşmediğini söyledi.

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