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Şirinevler’de bir kişiye ait kemik kalıntısı bulundu

Kayıp arama çalışmalarında Şirinevler’de 1 kişiye ait kemik kalıntısına ulaşıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:15
Şirinevler’de bir kişiye ait kemik kalıntısı bulundu

Şirinevler’de devam eden kayıp arama çalışmalarında 1 kişiye ait kemik kalıntısına ulaşıldı. Kıbrıs’ta 1963-1964 ve 1974’te meydana gelen olayların sonucunda kayıp olarak listelenen şahısların, gömü yerinden çıkarılması, kimlik tespiti ve kalıntılarının iadesi çalışmalarını yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi, kazı çalışmalarında yaşanan gelişmeleri açıkladı.

Kayıp Şahıslar Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü kazı çalışmalarında Şirinevler’de kemik kalıntısı bulunduğunu, kaydetti. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan iki toplumlu ekipler tarafından, Lefkoşa, Yiğitler, Dikmen ve Güzelyurt bölgelerinde yürütülen kazıların devam ettiği de belirtilen açıklamada, kayıp şahıslar hakkındaki bilgilerin Komite ile paylaşılması çağrısında bulunuldu.

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ŞirinevlerKemik KalıntısıKayıp Arama çalışmalarıHaberGündemKıbrıs
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