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Sivil Havacılık Güvenlik Yasası Tasarısı, Resmi Gazete’de Yayımlanarak Halkın Bilgisine Sunuldu

Sivil Havacılık Güvenlik Yasası Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:58
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Sivil Havacılık Güvenlik Yasası Tasarısı, Resmi Gazete’de Yayımlanarak Halkın Bilgisine Sunuldu

Gerçek ve tüzel kişiler, yasa tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla görüş ve önerilerini, yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.

Meclis Başkanı tarafından Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 85’inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere halkın bilgisine sunulan Sivil Havacılık Güvenlik Yasası Tasarısı ile Ercan Havalimanı’nın yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, havalimanının uluslararası uçuşlara açılabilmesi için Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) Kuralları çerçevesinde halkın, yolcuların, mürettebatın, personelin ve havalimanı tesislerinin güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Resmi Gazete’de belirtilen genel gerekçeye göre, tasarıyla sivil havacılığa karşı yerde ve havada meydana gelebilecek her türlü yasa dışı eylemlere karşı temel sivil havacılık güvenlik standartları belirlenmiş olacak. Ayrıca kurum ve kuruluşların yetki ve sorumlulukları belirlenecek.

Son Güncelleme: 25.08.2021 16:56
Anahtar Kelimeler:
Sivil Havacılık Güvenlik Yasası TasarısıResmi Gazete
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