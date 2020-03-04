Skandal iddia

Lefkoşa Türk Lisesi’nde bir öğretmen, 17 yaşındaki genç kadın öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, bahsi geçen öğretmen ile öğrenci arasında uzun süredir cinsel ilişki olduğu ve öğretmenin, öğrenciden kendisine ve arkadaşlarına başka liseli gençler ayarlamasını ve grup seks yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Öğrencilere cinsel ilişki için para teklif edildi

Edinilen bilgide, öğretmenin elinde öğrencinin videolarının bulunduğu ve bu videoları başka kişilere de gösterdiği, öğrenciye başka arkadaşlarını ayarlaması karşılığında, para teklif edildiği ve cinsel istismar olayının bu şekilde patlak verdiği belirlendi.

Öğretmen ile öğrenci arasındaki WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Olayın patlak vermesinin ardından öğrenci ile öğretmen arasındaki WhatsApp yazışmalarının da ortaya çıktığı, yazışmaların polis ile bakanlığa teslim edildiği ve polisle bakanlığın bu kapsamda soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yazışmalar arasında bahsi geçen öğrencinin, öğretmeninin uygun göreceği başka kişilerle cinsel ilişkiye girebileceği yönünde mesajlar da bulunuyor.

“Ortaklar” tarafından öğrencilere gözdağı

WhatsApp konuşmaları arasında öğretmenin, başka arkadaş ve/veya arkadaşlarından bahsederken “ortak” kelimesini kullanması dikkat çekiyor. Kullanılan “ortak” kelimesinin süregelen organize bir suç durumunu ifade etmek için mi kullanıldığı ise bilinmiyor…

Aralarında cinsel istismarda bulunan öğretmen ve “ortaklarının” da bulunduğu düşünülen bazı kişilerin, olayın duyulmasının ardından öğrencileri konuyu konuşmamaları konusunda gözdağı verdiği de iddia edilirken, aynı uyarının “çocukların geleceğini” etkileyeceği şeklinde ailelere de yapıldığı belirtildi.

Bakanlık olaya müdahale etti

Öğrenci ile öğretmen arasındaki ilişkinin sürdüğü sıralarda, öğretmenin “ortak/ortaklarının” konuyu bildiği ve/veya dahil olduğu ancak olaya müdahale etmediği de iddia edilirken, konunun açığa çıkmasının ardından Eğitim Bakanlığı’nın okula müfettiş gönderdiği ve öğrencilerin bazılarının ifadelerinin alındığı da öğrenildi.

Sendikanın da konuyla ilgili bilgisi olduğu ve süreci takip ettiği de kaydedilirken, soruşturma kapsamında, bahsi geçen öğretmenin 6 ay süreyle açığa alındığı belirtildi. “Ortakların” da isminin karıştığı yazışmalarla ilgili olarak polis tarafından henüz bir adım atılmadı. Konuyla ilgili olarak polisin bir soruşturma yürüttüğü de GazeddaKıbrıs’ın edindiği bilgiler arasında…

Soruşturma hangi aşamada?

Konu, sadece Lefkoşa Türk Lisesi’nde değil farklı okullarda da duyulmuş durumda. Konu hakkında fikir sahibi birçok insan, süreçle ilgili bilgi bekliyor. Bu kapsamda, polis ve bakanlıkta soruşturmanın hangi aşamada olduğu, öğrencileri öğretmen ve “ortaklar”ından kimlerin koruyacağı, bahsi geçen diğer şüphelilerle ilgili herhangi bir adımın atılıp atılmadığı ve bu şüphelilerin suça ne noktada dahil olduğu konusundaki sorular halen cevap bekliyor.

KAYNAK : GAZEDDA KIBRIS