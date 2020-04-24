SKANDAL! RUM BAYRAĞI ASTILAR

Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı Baykal'da bir evin önüne asılan Rum bayrağı bölgedeki bir çok vatandaşın büyük tepkisine yol açtı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında 23 Nisan kutlamalarının yapıldığı bir günde Rum bayrağının asılması büyük tepkilere neden oldu.