SKANDAL! RUM BAYRAĞI ASTILAR

Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı Baykal'da bir evin önüne asılan Rum bayrağı bölgedeki bir çok vatandaşın büyük tepkisine yol açtı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında 23 Nisan kutlamalarının yapıldığı bir günde Rum bayrağının asılması büyük tepkilere neden oldu.
Son Güncelleme: 24.04.2020 17:02
Bu bayragin ne maksatli asildigini bilemem..bu bayrak rum bayragi degil kibrisli turklerinde ortak oldugu kibris cumhuriyetidir..rumlardan daha fazla sahiplenebilseydik bu bayragi bugun ambargolar altinda ezilmeycektik
Kıbrıs cumhuriyeti bayrağı değil mi? cebinizdeki pasaportta da var ayni bayrak
guneyden gelen ceklerin ustunde ve pasaportlarimizda da ayni bayrak var nedensa..
Yaw koray basdogrultmacinin dükkanıdır o.. hep asılı o bayrak.. he he deyip gecin..
Rum bayrağı değil o. Kibris cumhuriyetin, bu ülkenin tanınmış bayrağıdır. Saçma sapan haber yapıp insanları goflamayın tatsızlığa
20 yıldır yapıyor bu adam bu işleri sorın yok önünüze bakalım .alemci deylim
Vay be govvolem artik. Buda neee guzzum..
Götünüze girsin o bayrağın deynegi