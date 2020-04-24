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SKANDAL! RUM BAYRAĞI ASTILAR

Gazimağusa'da bir evin önüne asılan Rum bayrağı tepkilere neden oldu.

24 Nisan 2020 Cuma 16:22
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SKANDAL! RUM BAYRAĞI ASTILAR

Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı Baykal'da bir evin önüne asılan Rum bayrağı bölgedeki bir çok vatandaşın büyük tepkisine yol açtı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında 23 Nisan kutlamalarının yapıldığı bir günde Rum bayrağının asılması büyük tepkilere neden oldu.

Son Güncelleme: 24.04.2020 17:02
Anahtar Kelimeler:
Rum23 NisanBayrak
Yorumlar
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Kibrisli 2020-04-24 16:40:51

Bu bayragin ne maksatli asildigini bilemem..bu bayrak rum bayragi degil kibrisli turklerinde ortak oldugu kibris cumhuriyetidir..rumlardan daha fazla sahiplenebilseydik bu bayragi bugun ambargolar altinda ezilmeycektik

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vatandaş 2020-04-24 17:11:46

Kıbrıs cumhuriyeti bayrağı değil mi? cebinizdeki pasaportta da var ayni bayrak

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dervis 2020-04-24 17:32:20

guneyden gelen ceklerin ustunde ve pasaportlarimizda da ayni bayrak var nedensa..

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Magusali 2020-04-24 17:17:23

Yaw koray basdogrultmacinin dükkanıdır o.. hep asılı o bayrak.. he he deyip gecin..

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... 2020-04-24 17:24:42

Rum bayrağı değil o. Kibris cumhuriyetin, bu ülkenin tanınmış bayrağıdır. Saçma sapan haber yapıp insanları goflamayın tatsızlığa

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Veli 2020-04-24 16:50:26

20 yıldır yapıyor bu adam bu işleri sorın yok önünüze bakalım .alemci deylim

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Magusanin gargasi 2020-04-24 17:11:52

Vay be govvolem artik. Buda neee guzzum..

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Kktc li 2020-04-24 17:23:26

Götünüze girsin o bayrağın deynegi

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