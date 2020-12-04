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Şöfor Okulları Birliği Pazartesi günü araçlı eylem yapacak

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği 1 Kasım’da durdurulan sınavların hala başlatılmaması nedeniyle 7 Aralık Pazartesi günü araçlı eylem yapacaklarını duyurdu.

04 Aralık 2020 Cuma 11:56
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Şöfor Okulları Birliği Pazartesi günü araçlı eylem yapacak

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki tarafından yapılan yazılı açıklamada hükümet kurulmadığı ve Bakanlar Kurulu kararı alınamadığı için sınavların hala başlatılamadığını belirtti.

Tilki bu nedenle 7 Aralık Pazartesi sabah 10.00’da Lefkoşa Sürüş Ehliyet Müfettişliği önünde toplanarak Meclis önüne araçlı eylem yapacaklarını söyledi.

Açıklamasında “halkımız da en az bizim kadar mağdurdur. Ehliyetlerini tazeleyemiyor, sınava giremiyorlar” diyen Tilki, tüm halkı eyleme katılmaya çağırdı.

Son Güncelleme: 04.12.2020 12:59
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