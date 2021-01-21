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Soğuk hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 21 Ocak Perşembe günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

21 Ocak 2021 Perşembe 09:39
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Soğuk hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 21 Ocak Perşembe günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ve 3 derece altında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 9-15 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 14 derece olması bekleniyor.



 

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