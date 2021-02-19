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Soğuk hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 19 Şubat Cuma günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

19 Şubat 2021 Cuma 09:36
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Soğuk hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 19 Şubat Cuma günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ve 3 derece altında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı ve az bulutlu öğleye kadar yer yer hafif yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 9-14 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 14 derece olması bekleniyor.

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