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Soğuk hava sürecek. Don ve kar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, karın sadece dağlara değil, iç kesimlere de düşmesinin öngörüldüğünü belirtti.

25 Ocak 2022 Salı 09:25
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Soğuk hava sürecek. Don ve kar bekleniyor
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Ülkede etkili olan soğuk havayla birlikte çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışı; perşembe ve cuma günleri sabah saatlerinde don bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, karın sadece dağlara değil, iç kesimlere de düşmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) konuşan Buran, soğuk ve nemli havanın etkisini sürdürdüğünü kaydederek, “Ocak ayı beklentilerimiz doğrultusunda yağışlı ve soğuk geçiyor” dedi.

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI
Havanın parçalı çok bulutlu olması, sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenen yarın dağlık kesimlerde karla karışık yağmur öngörüldüğünü kaydeden Buran, bu geceden itibaren yağışların yer yer etkili olacağı konusunda vatandaş ve yetkilileri uyardı.

Raif İlker Buran, hava sıcaklığının perşembe gününe kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında kalarak 8-11, perşembeden sonra da 4 derecelik artışla 12-15 santigrat dolaylarına seyredeceğini söyledi.

PERŞEMBE VE CUMA DON BEKLENİYOR
Buran, Perşembe ve cuma günleri sabah saatlerinde don beklendiğini ifade eden Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 25 – 31 Ocak tarihlerini kapsayan periyotta rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli eseceğini de belirtti.

Buran, 27-31 Ocak tarihleri arasında yağış beklentisi olmadığını kaydetti.

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