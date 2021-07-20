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‘Şöhretler Karması Futbol Maçı’ oynandı

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde bu akşam ‘Şöhretler Karması Futbol Maçı’ yer aldı.

20 Temmuz 2021 Salı 00:14
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‘Şöhretler Karması Futbol Maçı’ oynandı

‘Şöhretler Karması’ maçının başlama vuruşunu Başbakan Ersan Saner ve Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

Kırmızı ve Beyaz takımlar arasında oynanan maçta, siyaset ve spor dünyasının bir birinden değerli isimleri yer aldı.

“Şöhretler Karması Futbol Maçı”nda Serdar Kulbilge, Hamit Altıntop, Faruk Atalay, Saffet Akyüz, Hakan Ünsal, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Sabri Sarıoğlu, Aycan Yanaç ve Bülent Akın; Başak Ruso, Ekomomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Cengiz Uzun, Mehmet Nuri Ersoy ve Chris Forsberg gibi isimler yer aldı. 

Şöhretler Karması’nda müsabakayı Kırmızı Takım 4-3’lük skorla kazandı.

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