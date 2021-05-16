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Sokağa çıkma yasağı ihlal edildi

Sokağa çıkma yasağını 17 kişi ihlal ederken; 1 iş yerine, 1 minibüs şoförüne ve eğlence maksatlı tekne turu düzenleyen 12 kişiye yasal işlem başlatıldı.

16 Mayıs 2021 Pazar 09:39
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Sokağa çıkma yasağı ihlal edildi

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 15-16 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin saat 21.00’de kapatması gerekirken saat 22.00’ye kadar açık bulunduğu, 1 minibüs şoförünün aracının kapasitesinin yüzde ellisinden fazla yolcu taşımaması gerekirken, yüzde ellisinden fazla yolcu taşıdığı, 12 kişinin ise eğlence maksatlı tekne turu düzenleyerek yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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