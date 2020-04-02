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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişi tutuklandı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişi tutuklandı

02 Nisan 2020 Perşembe 09:19
1438 Okunma
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişi tutuklandı

Bakanlar Kurulu tarafından, 23 Mart itibariyle saat 00.00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31 Mart – 10 Nisan tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21.00’den sabah saat 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından; 01 - 02 Nisan  (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 14 kişinin kısmi, 51 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 65 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar polis tarafından tutuklandı. 

Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma YasağıKoronavirüsCoronavirüs
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Ertaç 2020-04-02 10:51:24

Ayaklarından asılarak 50 kırbaç

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Nacizane 2020-04-02 11:52:13

1974 de sokağa çıkma yasağı ve ganimet suçlarını işleyenlerin saçları makine ile "0" kesilerek serbest bırakırlardı ve halkımız bunların suçunu anlardı. Uygulamasında yarar var diye düşünüyorum.

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