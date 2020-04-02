Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişi tutuklandı

Bakanlar Kurulu tarafından, 23 Mart itibariyle saat 00.00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31 Mart – 10 Nisan tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21.00’den sabah saat 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından; 01 - 02 Nisan (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 14 kişinin kısmi, 51 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 65 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar polis tarafından tutuklandı.
Ayaklarından asılarak 50 kırbaç
1974 de sokağa çıkma yasağı ve ganimet suçlarını işleyenlerin saçları makine ile "0" kesilerek serbest bırakırlardı ve halkımız bunların suçunu anlardı. Uygulamasında yarar var diye düşünüyorum.