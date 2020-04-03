Girne'de, sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişi polise saldırdı.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye görevi yapan iki polis mensubu, bugün saat 10.00 sıralarında Cengizhanlı Sokak üzerinde yaya olarak yürümekte olan MK.(E-61)'den neden sokakta olduğu yönünde izahat istedi.
Görevli polislere makul mazeret veremeyen M.K arkadaşına gitmek üzere olduğunu beyan etti. İzinsiz olarak sokağa çıkan ve tutuklanacağı polis tarafından kendisine bildirilen M.K. bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp tutuklanmaya direnç gösterdi., polislere tekme savurdu ve görevli polisin üzerine tükürdü.
Söz konusu kişi, tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
Pis herif.
Bu davarlar durmuyor polis ne yapsın gendi sağlığını hiçe sayan anguttan bir halt olmadığı gibi zibil üstüne polise tükürüp saldırıyor işte böy it oğlu it cezayı ve eşşek Sudan gelene kadar bayıltana kadar ver Allahım ver zopayı
biraz hindistana özenelim derim. polislerin elinde süürge değneği olmalı. sokakta olan herkese vursun..