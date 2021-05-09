Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!

Ülke genelinde yapılan denetimler sonucunda 84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Girne'de eğlence amaçlı 10 kişi parti düzenledi...

Sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 84 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işleme gidildi.

81 YAŞINDAKİ ŞAHSI DARP ETTİ, TUTUKLANDI

Ayrıca Girne'de bu sabahın erken saatlerinde bir dairede eğlence maksatlı parti düzenlediği tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında da ise yasal işleme gidilirken, gürültü yaptıkları için kendilerini uyaran, aynı yerde sakin 81 yaşındaki bir şahsı darp eden bir şahıs ise tutuklandı.