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Sokaktakine de göz diktiler

Hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Girne'de yaşanan hırsızlık olayında 1 kişi tutuklandı.

14 Ekim 2022 Cuma 11:13
286 Okunma
Sokaktakine de göz diktiler



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

04.10.2022 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de, Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otele ait otopark alanı içerisinde bulunan elektrik sayacının sigortası yerinden sökülüp çalındıktan sonra, otopark alanını görüntüleyen dört adet kameraya ait bağlantı kabloları kesilmek suretiyle kasti hasara uğratılmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.M.Ç.(E-35) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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