Sol Hareket: "Doğu Akdeniz’de istikrar federal çözümden geçer"

Sol Hareket, Doğu Akdeniz’de istikrarın federal çözümden geçeceğini vurguladı.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının paylaşımı çerçevesinde artan gerginliğin çatışma ve savaş tehditleri oluşturduğuna dikkat çekerek, Doğu Akdeniz’de enerji alanında işbirliklerinin ve istikrarın Kıbrıs’ta federal bir çözümden geçtiğini kaydetti.

Türkiye ve UBP-HP hükümetinin izlediği politikaların, Türkiye ile birlikte Kıbrıslı Türk toplumunu da Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminin dışında bıraktığını iddia eden Korkmazhan, gerilimi ve tansiyonu yükseltmeye dönük her adımın çözüm konusunda zamana oynayan ve enerji ile doğal gaz konusunda tek başına hareket etmekte ısrar eden Nikos Anastasiadis’in değirmenine su taşıdığını iddia etti.

“Kıbrıslı Türklerin tek yolunun erken federal çözüme ulaşmak için her alanda kararlı bir diplomatik çaba ortaya koymak ve erken çözümü zorlamak olduğunu” ileri süren Korkmazhan, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminde söz sahibi olabilmek için gerginlik ve tansiyonu yükseltecek her adımdan geri durulmasının ve uluslararası hukuk temelinde diyalog ortamının oluşturulması için çalışılmasının şart olduğunu kaydetti.

Enerji ve doğal gaz konusunun Kıbrıs sorunu ile doğrudan bağlantılı olduğunu, Kıbrıs sorunu çözüme kavuşmadan doğal gaz konusunda ne Kıbrıslı Türklerin ne de Kıbrıslı Rumların isteklerinin tam anlamı ile gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Korkmazhan, gerginlik politikasının her iki tarafça da terk edilerek, müzakerelerin kaldığı yerden bir an önce başlamasının ve Kıbrıs’ın federal bir temelde yeniden birleşmesinin tek çözüm yolu olduğunu savundu.