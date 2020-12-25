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Son 24 saatte 5'i yerel 8 vaka saptandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2613 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

25 Aralık 2020 Cuma 19:41
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Son 24 saatte 5'i yerel 8 vaka saptandı

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

25 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2613

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 317.131

Toplam Vaka Sayısı: 1459

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1260

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 193

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 161

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

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