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Son 24 Saatte En Fazla Yağış Alevkayası’nda Kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte ülke genelinde en fazla yağışın metrekareye 10 kilogram ile Alevkayası’nda kaydedildiğini açıkladı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 12:58
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Son 24 Saatte En Fazla Yağış Alevkayası’nda Kaydedildi

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah 8.00 itibarıyla son 24 saatte Alevkayası’nda metrekareye 10 kilogram, Gazimağusa’da 5 kilogram, Kantara, Akdeniz, Serdarlı ve Çamlıbel’de 2 kilogram, Girne, Esentepe, Tatlısu, Kozanköy’de 1 kilogram yağış kaydedildi.
Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 1 kilogramdan az yağış düştüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiYağmurHava Durumu
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