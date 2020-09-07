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SON DAKİKA! 1 işçi hayatını kaybetti

Yeni pandemi hastanesi inşaatında bir işçiyi kamyon ezdi. İşçi hayatını kaybetti. Ayrıntılar birazdan

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:52
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SON DAKİKA! 1 işçi hayatını kaybetti

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Yeni pandemi hastanesi inşaatında bir işçiyi kamyon ezdi.

İşçi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 16.45 sıralarında Lefkoşa'da Pandemi Hastahanesi inşaat alanı içerisinde Zafer ÜNAL (E-44) yönetimindeki 34 SBG 77 plakalı kamyon ile seyir halinde olduğu sırada Şerif SAMİ (E-60) kamyonun boşaltacağı yükün yerini göstermek için dikiz aynasını tutup ilerlemek istediği bir sirada dengesini kaybederek kamyonun sağ ön tekerleğinin altina düşerek yasamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."

Son Güncelleme: 07.09.2020 17:34
Anahtar Kelimeler:
Iş KazasıPandemi Hastanesi
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