SON DAKİKA! 1 işçi hayatını kaybetti

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Yeni pandemi hastanesi inşaatında bir işçiyi kamyon ezdi.

İşçi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 16.45 sıralarında Lefkoşa'da Pandemi Hastahanesi inşaat alanı içerisinde Zafer ÜNAL (E-44) yönetimindeki 34 SBG 77 plakalı kamyon ile seyir halinde olduğu sırada Şerif SAMİ (E-60) kamyonun boşaltacağı yükün yerini göstermek için dikiz aynasını tutup ilerlemek istediği bir sirada dengesini kaybederek kamyonun sağ ön tekerleğinin altina düşerek yasamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."