SON DAKİKA! 159'u yerel, 196 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.689 olup, 159'u yerel 196 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 187 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 159 kişi ise yerel vakadır.

78 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 19 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.689

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 196

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34

Yerel Vaka Sayısı: 159

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.611.798

Toplam Vaka Sayısı: 34.397

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.052

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2210

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2154

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 137

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 157

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5650

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 102215