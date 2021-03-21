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SON DAKİKA! 34'ü yerel 42 pozitif vaka

21 Mart 2021 Pazar 19:09
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SON DAKİKA! 34'ü yerel 42 pozitif vaka

"Toplam 6000  test yapıldı, 34'ü yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 34'ü  yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış, 22 kişi taburcu edilmiştir.

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .34 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 1/ Hamitköy-1/  Sulariçi-9 / Gönyeli-3 / K.Kaymaklı-4 


Girne

Girne Merkez- 2 /Karaoğlanoğlu-1


Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 4 / Tuzla- 1 /Maraş-1/ Karakol Bölgesi - 1/ Sakarya-1

İskele

İskele Merkez- 2/ Kaplıca-1/ Dipkarpaz-1

Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1


21 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6000 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 34   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 673.328   

Toplam Vaka Sayısı: 4083

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3612

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 447 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Son Güncelleme: 21.03.2021 20:10
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