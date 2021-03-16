Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler

SON DAKİKA! 35’i yerel 44 pozitif vaka

"Toplam 6861 test yapıldı, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi"

16 Mart 2021 Salı 19:00
3333 Okunma
SON DAKİKA! 35’i yerel 44 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6861 olup, 35’i yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 14 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 35 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa
Merkez-1/ Hamitköy-1/ Yenikent-1/ Yiğitler-1/ Göçmenköy-2/ Marmara-1/ 
/  Sulariçi-2 / Haspolat-1 

Girne
Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Dikmen-2/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-1 / Koruçam-1 / Lapta-1 
Gazimağusa
Gazimağusa merkez- 3/ Mormenekşe-3 / Sakarya-1 

16 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6861 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:7 

Yerel Vaka Sayısı: 35 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 639.108 

Toplam Vaka Sayısı: 3876

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3490 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TATAR, AVUSTRALYA YÜKSEK KOMİSERİ BEEVE’İ KABUL ETTİ
TATAR, AVUSTRALYA YÜKSEK KOMİSERİ BEEVE’İ KABUL ETTİ
CTP AKEL’İ ziyaret etti
CTP AKEL’İ ziyaret etti
Özersay: “Sıkıntı anlaşmada değil, hükümetin tavrındadır”
Özersay: “Sıkıntı anlaşmada değil, hükümetin tavrındadır”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim