Son Dakika! 54'ü yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.732 olup, 54'ü yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 111 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 54 kişi ise yerel vakadır.
30 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
26 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.732
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 54
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 111
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .843.582
Toplam Vaka Sayısı: 19.239
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.252
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 911
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 620
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7667
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.794