SON DAKİKA! Ali Pilli : "Bugün 1 yeni vaka tespit edildi"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Ülkemizde stabil bir durum sergilenmektedir.

301 test yapılmıştır bugün.

1 yeni vaka tespit edilmiştir.

Toplam vaka sayısı 92.

Alınan önlemler neticesinde vaka sayısında bir artış gözlemlenmedi.

Bu virüsn görülmeye başlandığı günden beri yani Aralık ayından beri ciddi önlemler almaktayız.

Yurtdışından ve yurtiçinden bilim insanları bize destek ve katkı koymaktadır.

Bize destek veren tüm uzmanlara teşekkür ediyorum.

3 otelde İngiltere'den gelen ve gözetim altında tutulan kişilerde 3 vaka tespit edilmiştir. Biz bu öğrencilerin 1 gün daha otelde kalmalarının doğru olacağına karar verdik. Temaslı takip ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Bu akşam çalışmalar tamamlanacaktır.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra öğrencilerin yarın otellerden ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacaktır.