SON DAKİKA! Ali Pilli: "Bugün pozitif vaka görülmedi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün yapılan test sayısı 274

Bugün saptanan pozitif vaka yok

Dün tespit edilen yeni 3 vakanın temaslılarında herhangi bir pozitif vaka tespit edilmedi.

Pozitif çıkan hemşiremizin sağlık durumu iyi. Sağlık çalışanlarına yapılan testlerde pozitif vaka tespit edilmedi.

Biz 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz ilk günden beridir. Halkımız bize güvensin, biz test sayısını günden güne artırmaya ve çalışmaya devam edeceğiz.