Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

SON DAKİKA! Ali Pilli: "Bugün pozitif vaka görülmedi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2020 Cumartesi 19:00
1302 Okunma
SON DAKİKA! Ali Pilli: "Bugün pozitif vaka görülmedi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün yapılan test sayısı 274

Bugün saptanan pozitif vaka yok

Dün tespit edilen yeni 3 vakanın temaslılarında herhangi bir pozitif vaka tespit edilmedi.

Pozitif çıkan hemşiremizin sağlık durumu iyi. Sağlık çalışanlarına yapılan testlerde pozitif vaka tespit edilmedi.

Biz 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz ilk günden beridir. Halkımız bize güvensin, biz test sayısını günden güne artırmaya ve çalışmaya devam edeceğiz.

Son Güncelleme: 18.04.2020 19:06
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıAli PillKKTC KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay açıkladı: 10 solunum cihazı yarın geliyor
Özersay açıkladı: 10 solunum cihazı yarın geliyor
Sahte paralarla yakalandı
Sahte paralarla yakalandı
Müzik eşliğinde cadde ve sokaklarda ilaçlama
Müzik eşliğinde cadde ve sokaklarda ilaçlama
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim