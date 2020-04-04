Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

SON DAKİKA! Ali Pilli : "Bugün Pozitif vaka görülmedi"

Sağlık Bakanı Ali Pili, BRT'de canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

04 Nisan 2020 Cumartesi 17:00
1695 Okunma
SON DAKİKA! Ali Pilli : "Bugün Pozitif vaka görülmedi"

Sağlık Bakanı Ali Pili, BRT'de canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE: 

Bugün yapılan test sayısı 220

Bugün yeni pozitif vaka yok

Bugün kaybedilen hasta yok

2 bin 547 toplam test sayısı

Toplam vaka sayısı 88

Toplam kaybedilen vaka sayısı 2

Taburcu edilen hasta sayısı 29

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1

Bugün tedavisi devam eden 2 hastamızın covid 19 testi negatif çıktı , bu kişiler bugün ya da yarın sabah taburcu edilecektir.

Yoğun bakımdaki hastamızın yakın bir süre içerisinde yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor

Hastaların genel durumu iyidir.

Dün sosyal medyada bazı doktor ve hemşirelerin coronavirüs pozitif olduğu iddia edilmişti. Biz doktorlarımıza düzenli olarak test yapıyoruz.

2 bin 500 adet hızlı git, 500 adet PCR kiti ve pcr cihazı ülkemizdeki işadamlarının bağışıyla gelmiştir.

Ülkemizin iş adamlarının bağışıyla solunum cihazı, infüzyon cihazı ve monitör ülkemize gelmiştir Girne Limanı'ndan.

Toplam 263 kişi Mağusa Limanı, Girne Limanı ve Ercan Havalimanı üzerinden ülkemize gelmiştir.

Karantina otellerindeki 52 kişi bugün gerekli uyarılar yapılarak evlerine gönderilmiştir.

Son Güncelleme: 04.04.2020 17:10
Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüsCoronavirüsSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2020-04-04 18:30:40

Yeeeeeeeeeees. Yeeeeees. Yeeeees. İnşAllah doğrudur.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi
Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi
Alsancak, Lapta ve Karşıyaka karantina altına alındı!
Alsancak, Lapta ve Karşıyaka karantina altına alındı!
Öztürkler : "Devlet öğrencisine, öğrencisi de devletine sahip çıkıyor"
Öztürkler : "Devlet öğrencisine, öğrencisi de devletine sahip çıkıyor"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim