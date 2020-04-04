SON DAKİKA! Ali Pilli : "Bugün Pozitif vaka görülmedi"

Sağlık Bakanı Ali Pili, BRT'de canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün yapılan test sayısı 220

Bugün yeni pozitif vaka yok

Bugün kaybedilen hasta yok

2 bin 547 toplam test sayısı

Toplam vaka sayısı 88

Toplam kaybedilen vaka sayısı 2

Taburcu edilen hasta sayısı 29

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1

Bugün tedavisi devam eden 2 hastamızın covid 19 testi negatif çıktı , bu kişiler bugün ya da yarın sabah taburcu edilecektir.

Yoğun bakımdaki hastamızın yakın bir süre içerisinde yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor

Hastaların genel durumu iyidir.

Dün sosyal medyada bazı doktor ve hemşirelerin coronavirüs pozitif olduğu iddia edilmişti. Biz doktorlarımıza düzenli olarak test yapıyoruz.

2 bin 500 adet hızlı git, 500 adet PCR kiti ve pcr cihazı ülkemizdeki işadamlarının bağışıyla gelmiştir.

Ülkemizin iş adamlarının bağışıyla solunum cihazı, infüzyon cihazı ve monitör ülkemize gelmiştir Girne Limanı'ndan.

Toplam 263 kişi Mağusa Limanı, Girne Limanı ve Ercan Havalimanı üzerinden ülkemize gelmiştir.

Karantina otellerindeki 52 kişi bugün gerekli uyarılar yapılarak evlerine gönderilmiştir.