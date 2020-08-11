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SON DAKİKA: KKTC'de 4 yeni vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1567 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı"

11 Ağustos 2020 Salı 19:58
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SON DAKİKA: KKTC'de 4 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1567 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

11  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1567   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 87.148 

Toplam Vaka Sayısı :  183 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 137   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 42         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı :  4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 11.08.2020 20:44
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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