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SON DAKİKA! Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Bakan Üstel, sağlık çalışanlarına 4. Doz aşılarının Acil Durum Hastanesi çalışanlarından başlandığını açıkladı... 

31 Ekim 2021 Pazar 11:48
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SON DAKİKA! Sağlık Bakanı'ndan açıklama
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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, 2 doz Sinovac sonrası 3 . Dozlarını Biontech yapan sağlık çalışanlarına 4. Dozların Acil Durum Hastanesi çalışanlarından başlanmış olup,  Sağlık Bakanlığı'nın takvimlendirmesiyle önümüzdeki günlerde de devam edileceğini açıkladı. 

Üstel, 2 doz Sinovac sonrasi 3. Dozlarını Biontech aşısı yaptırmış olan kişilerin yurtdışına seyahat durumları olması halinde 2. Doz Biontech aşılarının yapılmakta olduğunu söyledi. 

Kapalı alanalarda daha çok zaman geçireceğimiz kış günlerinde maske ve mesafe kurallarına uymanın daha da önem kazandığını belirten Üstel, vaka sayılarının daha çok artmaması için kurallara uymamız gerektiğini vurguladı. 

Kapalı alanlarda bulaşı azaltmak için market, alışveriş merkezi, restoran, cafe gibi işletmelerde aşı veya Covid 19 testi adapass sorulmasının ( aşı veya Covid-19 testi) zorunlu olduğunu anımsatan Üstel, bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından denetimlerin artacağını belirtti. 

Üstel, aşıyla ilgili son rakamları da açıkladı. 

En az bir doz aşı olan kişi sayısı : 276.310 (%72.33)
Seriyi Tamamlayanlar : 261.490 (%68.45)
3. doz sayısı : 48.140
Bugüne dek toplam aşılama : 551.722

Anahtar Kelimeler:
ünal üstelKoronavirüsCoronavirüs
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