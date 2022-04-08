SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan o ürünle ilgili açıklama

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan Ferrero firmasına ait Kinder Surprise – Oyuncaklı sütlü dolgulu sütlü çikolata ürünü ile ilgili haberlere istinaden halkımızın endişe duymaması için açıklama yapılması zaruri olmuştur.

Ferrero firmasının Belçika’da bulunan fabrikasında üretilen ve Salmonella bakerisi bulaşı ihtimali bulunan ve İngiltere piyasasına arz edilen ürünler halk sağlığı açısından geri çağrılmaktadır.

Kinder Surprise – Oyuncaklı sütlü dolgulu sütlü çikolata ürünü ülkemize 2 firma tarafından ithal edilmekte ve iç piyasa ile Ercan Havaalanı Duty Free mağazalarında satışa sunulmaktadır. İç piyasaya arz edilen ürünler Ferrero firmasının Almanya fabrikasında üretilmekte olup Türkiye’den ithal edilmekte ve söz konusu geri çağırma kapsamında bulunmamaktadır. Ercan Havaalanı Duty Free mağazalarında satışa sunulan ürünler Ferrero Belçika fabrikası üretimi olup Hollanda’dan ithal edilmektedir. Belçika fabrikası çıkışlı olan ürünler; son tüketim tarihi açısından geri çağırılan ürünler listesinde yer almamaktadır.

Hâlihazırda piyasamızdaki Kinder Surprise – Oyuncaklı sütlü dolgulu sütlü çikolata ürünleri için tespit edilmiş bir risk bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur.