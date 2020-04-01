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Son dakika! Türkiye’ye bugün ve 4 Nisan’da tahliye uçuşu

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC’de bulunan Türkiye’ye dönemeyenler için iki tahliye uçuşu yapılacağını duyurdu. Uçuşlar, bugün saat 18.00’de Ercan’dan Gaziantep’e olacağını, diğer uçuşun ise 4 Nisan’da olacağı belirtildi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:07
1901 Okunma
Son dakika! Türkiye’ye bugün ve 4 Nisan’da tahliye uçuşu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC’de bulunan ve Koronavirüs tedbirleri nedeni ile Türkiye’ye dönemeyenler için iki tahliye uçuşu yapılacağını duyurdu. Uçuşlar, bugün saat 18.00’de Ercan’dan Gaziantep’e olacağını, diğer uçuşun ise 4 Nisan’da olacağı belirtildi. 16.30’da İstanbul’dan KKTC vatandaşlarını getiren uçak, 18.00’de TC vatandaşlarını Gaziantep’e götürecek.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği konuyla ilgili bir duyuru yaptı. İşte Büyükelçiliğin o mesajı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan vatandaşlarımızın Türkiye’ye intikalini sağlamak üzere bugün (1 Nisan) saat 18.00’de Ercan Havalimanı’ndan Gaziantep’e bir uçuş gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, 4 Nisan 2020 Cumartesi günü de ülkemize bir sefer daha yapılması öngörülmektedir. Söz konusu seferle ülkemize gidecek vatandaşlarımızın hangi şehirde karantinaya alınacakları bilahare belli olacaktır.

Her iki seferle ülkemize gidecek vatandaşlarımız 14 günlük zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacaklardır.

Bu şartlarla ülkemize dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımız aşağıdaki telefonlar aracılığıyla ilgili şirketten biletlerini alabileceklerdir.

0 850 441 20 20

0 533 826 09 03

0 533 884 11 17

0 533 852 33 95″

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 01.04.2020 15:12
Anahtar Kelimeler:
UçakTürkiyeKKTC
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Ysm 2020-04-01 16:26:57

Türkiye de mahsur kalanlara nolacak? Antep’ten Kktc ye sefer??? Açılsın

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